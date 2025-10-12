Игрок сборной Азербайджана рассчитывает повторить результат первого матча с Украиной

Мурад Хачаев верит, что его команде по силам снова отобрать очки у украинцев.

Полузащитник сборной Азербайджана Мурад Хачаев прокомментировал поражение от Франции (0:3) в квалификации ЧМ-2026 и поделился ожиданиями от будущего матча с Украиной.

Уроженец Луганска, представляющий азербайджанскую национальную команду, считает, что они могут снова успешно выступить против украинцев, как это было в первом поединке, завершившееся вничью 1:1.

Читай также: Украина – Азербайджан: прогноз на матч отбора на чемпионат мира

"Многие до игры с Францией говорили, что счет будет разгромным. Это придавало больше мотивации сыграть достойно. Обидно пропускать гол в раздевалку. Никто не знает, какой был бы итоговый результат, если бы команды ушли на перерыв со счетом 0:0. Но все равно, все боролись на поле с первой и до последней минуты игры.

В таких матчах, на таких стадионах хочется сыграть каждому футболисту. Думаю, со сборными из топ-10, играть сложно, но возможно.

Перелет прошел хорошо. Нужно восстановиться и быть готовыми к игре против сборной Украины. Это xорошая команда с качественными игроками. Hо если мы сможем сыграть так же, как в домашнем матче, то можем взять очки и на выезде", - приводит слова Хачаева Azerisport.com.

Напомним, что матч квалификации ЧМ-2026 Украина - Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября, в польском Кракове и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Азербайджан.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!