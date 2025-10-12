"Все команды умеют играть": Забарный рассказал, возможна ли недооценка сборной Азербайджана

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мыслями о будущем матче квалификации чемпионата мира-2026 с Азербайджаном.

Игрок украинской национальной команды отметил, что на таком уровне недооценка соперника недопустима.

"Я думаю, что на таком уровне недооценки соперника не должно быть. Мы сейчас видим, как все команды, все сборные умеют хорошо защищаться и умеют играть в футбол.

Поэтому, как для меня, никакой недооценки. Я фокусируюсь на своей игре, я знаю, что нужно делать", - сказал Забарный на пресс-конференции.

Напомним, что матч квалификации ЧМ-2026 Украина - Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября, в польском Кракове и начнется в 21:45 по киевскому времени.

