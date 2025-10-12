Ребров ответил, готов ли Ярмолюк сыграть против Азербайджана

Тренер сборной Украины рассказал о состоянии полузащитника, пропустившего матч с Исландией.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча квалификации чемпионата мира-2026 против Азербайджана.

По словам наставника "сине-желтых", кроме Георгия Судакова, который уже покинул расположение сборной, травмированных нет.

Также возобновил тренировки полузащитник Егор Ярмолюк, который пропустил поединок с Исландией (5:3) из-за повреждения, а окончательно его готовность оценят перед игрой с азербайджанцами.

"Кроме Судакова других травм нет. Вчера уже Ярмолюк приступил к тренировкам, тренировался с нами в группе. Сегодня он тренируется и посмотрим, если он готов на 100%.

Это очень важно, чтобы завтра все игроки, которые будут выходить, были готовы на 100% и играли на максимум", - сказал Ребров на пресс-конференции.

Напомним, что матч квалификации ЧМ-2026 Украина - Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября, в польском Кракове и начнется в 21:45 по киевскому времени.

