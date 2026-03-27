"Мы извиняемся": Ребров отреагировал на поражение

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился комментарием после матча со Швецией.

Напомним, что "сине-желтые" проиграли 1:3 и не поедут на ЧМ-2026.

По словам Реброва, соперник перестроился на три защитника, и потому нашей команде было очень тяжело создавать что-то в атаке.

"Очень тяжело, когда пропускаешь на четвертой минуте. Считаю, что мы проиграли сильной сборной. Они организованно защищались. К сожалению, мы не реализовали свои моменты".

Швеция очень компактно оборонялась. Они изменили схему игры и играли с тремя центральными защитниками. Было очень трудно пробить эту оборону. Атаковали небольшой группой игроков, но в обороне всё было очень плотно. Мы приносим извинения болельщикам. У ребят было желание победить, но это футбол. К сожалению. Мы проиграли, но я благодарен ребятам — они отработали на поле

Со всеми результатами квалификации к ЧМ-2026 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!