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Футбол

Сборная Германии может лишиться своего главного таланта

Леннарт Карл получил травму.
Вчера, 00:50       Автор: Андрей Безуглый
Леннарт Карл / Getty Images
Леннарт Карл / Getty Images

Хавбек Баварии и сборной Германии Леннарт Карл может пропустить мундиаль, пишет ESPN.

18-летний игрок получил повреждение на тренировке. Сразу после этого Карл отправился в больницу на обследование.

Ряд изданий дают разную информацию, однако пока предварительно есть вероятность, что немец пропустит ЧМ-2026.

В прошедшем сезоне Леннарт Карл провел 40 матчей, отличившись девятью голами и восемью ассистами. 

Ранее также стало известно, сыграет ли звезда сборной Испании в первом матче.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Леннарт Карл

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