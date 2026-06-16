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Футбол

Лучший бомбардир в истории Бразилии может пропустить матч с Гаити

Продолжает восстановление после мышечной травмы.
Сегодня, 14:23       Автор: Валентина Чорноштан
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

На этой неделе сборная Бразилии проведёт вторую игру в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Они сыграют против Гаити.

Однако, по данным ESPN, участие Неймара в ближайшем матче снова под вопросом, ведь он до сих пор не тренируется в общей группе.

Напомним, что вингер продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения. Он также регулярно проходит медицинские обследования, которые должны определить сроки его возвращения на поле.

Отмечается, что в тренерском штабе во главе с Карло Анчелотти рассчитывают, что Неймар будет полностью готов к старту стадии плей-офф.

Тем временем ключевой игрок сборной США развеял панику по поводу своей травмы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

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