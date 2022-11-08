США - Уэльс: где смотреть матч чемпионата мира 21.11.2022

Где смотреть матч первого тура чемпионата мира по футболу США - Уэльс. ISPORT рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч ЧМ-2022 США - Уэльс.

В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре.

Во второй соревновательный день сыграют сборные США и Уэльса. Поединок состоится в понедельник, 21 ноября, и начнется в 21:00 по киевскому времени. Состоится встреча на стадионе Ахмед бин Али, в Ар-Райяне.

В группу В также попали сборные Англии и Ирана, которые проведут свой матч 21 ноября. Несмотря на очевидного фаворита группы, которым является Англия, три других сборных могут побороться за вторую строчку, которая дает право сыграть в плей-офф чемпионата мира. Так что Уэльс и США постараются набрать очки, чтобы увеличить шансы на успех.

Где смотреть матч США - Уэльс

В Украине футбольный поединок чемпионата мира в прямом эфире будет транслировать видеосервис Megogo. Здесь поединок покажет канал "Megogo Футбол 1". Кроме того, поединок также будет доступен на каналах Суспильне и Суспильне Спорт.

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В своей истории сборные США и Уэльса встречались дважды в рамках товарищеских встреч. В 2003 году победу добыла американская команда, а в 2020-м - сборные сыграли вничью.

Где состоится матч США - Уэльс

Поединок пройдет в столице Катара - Доха на стадионе Ахмед бин Али. Арена построена к чемпионату миру и Кубку арабских наций. Стадион открыли в 2020-м году, а его вместимость составляет почти 45 тысяч зрителей.

Отметим, что во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Уэльса сыграет с Англий, а США - с Ираном. Оба матча пройдут 29 ноября.