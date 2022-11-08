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США - Уэльс: прогноз на матч чемпионата мира 21.11.2022

Команды встретятся в первом туре чемпионата мира-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 19:35
Кто выиграет в матче США - Уэльс на ЧМ-2022
Кто выиграет в матче США - Уэльс на ЧМ-2022

В понедельник, 21 ноября, продолжится групповая стадия чемпионата мира в Катаре.

Во второй соревновательный день сыграют сборные США и Уэльс. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени. Состоится встреча на стадионе Ахмед бин Али, в Ар-Райяне.

Сборные США и Уэльса претендуют на выход в плей-офф из группы, где также есть сборные Англии и Ирана. Очная встреча - это возможность оторваться от соперника, набрав очки.

Коэффициент и ставки на матч первого тура ЧМ-2022 США - Уэльс 21 ноября

Сборная США вместе с командой Уэльса попали в группу В, где также присутствую Англия и Иран.

Эксперты и аналитики определили, что фаворитом предстоящего матча США - Уэльс является американская сборная.

Прогноз букмекеров на матч США - Уэльс:

  • Победа США: 2,6
  • Ничья: 3,05
  • Победа Уэльса: 3,15

Интересно также и то, что букмекеры прогнозируют, что голевой игра не будет. Если вас интересуют ставки, то на то, что обе команды не забьют, то на это можно поставить с коэффициентом - 2. Что касается голов за вест матч, то аналитики предполагают, что игра не будет голевой - ТМ2,5 - 1,56.

Статистика противостояния между США и Уэльсом

В своей истории сборные США и Уэльса встречались дважды. В 2003 году американская команда добыла победу - 2:0, а в 2020 году команды разошлись миром. В рейтинге ФИФА сборная США идет на 16-й позиции, а Уэльс - 19.

Отметим, что во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Уэльса сыграет с Англией, а США - с Ираном. Оба матча пройдут 29 ноября.

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