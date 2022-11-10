Братья Азары, лидеры из АПЛ: Бельгия объявила заявку на чемпионат мира-2022

В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу в Катаре.

В преддверии международного турнира сборная Бельгии огласила заявку. Всего в список вошло 26 игроков.

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Вашему вниманию заявка сборной Бельгии:

Вратари : Тибо Куртуа (Реал Мадрид), Симон Миньоле (Брюгге), Кун Кастелс (Вольфсбург);

: Тибо Куртуа (Реал Мадрид), Симон Миньоле (Брюгге), Кун Кастелс (Вольфсбург); Защитники : Тоби Алдервейрелд (Антверпен), Ян Вертонген (Бефника), Зено Дебаст (Андерлехт), Ваут Фас (Лестер), Артюр Теате (Ренн), Тимоти Кастань (Лестер), Тома Менье (Боруссия Дортмунд);

: Тоби Алдервейрелд (Антверпен), Ян Вертонген (Бефника), Зено Дебаст (Андерлехт), Ваут Фас (Лестер), Артюр Теате (Ренн), Тимоти Кастань (Лестер), Тома Менье (Боруссия Дортмунд); Полузащитники : Янник Карраско (Атлетико), Торган Азар (Боруссия Дортмунд), Кевин де Брейне (Манчестер Сити), Леандер Дендонкер (Астон Вилла), Амаду Онана (Эвертон), Юри Тилеманс (Лестер), Ханс Ванакен (Брюгге), Аксель Витсель (Атлетико), Эден Азар (Реал), Леандро Троссард (Брайтон);

: Янник Карраско (Атлетико), Торган Азар (Боруссия Дортмунд), Кевин де Брейне (Манчестер Сити), Леандер Дендонкер (Астон Вилла), Амаду Онана (Эвертон), Юри Тилеманс (Лестер), Ханс Ванакен (Брюгге), Аксель Витсель (Атлетико), Эден Азар (Реал), Леандро Троссард (Брайтон); Нападающие: Шарль де Кетеларе (Милан), Жереми Доку (Ренн), Дрис Мертенс (Галатасарай), Миши Батшуайи (Фенербахче), Лои Опенда (Ланс), Ромелу Лукаку (Интер).

Отметим, что на групповом этапе сборная Камеруна сыграет с Канадой, Марокко и Хорватией.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми оглашенными заявками сборных на ЧМ-2022.