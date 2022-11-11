Представители Серии А и Ла Лиги: заявка Сербии на ЧМ-2022

Сербская сборная представлена известными игроками, которые выступают в лучших лигах Европы.

Следующей командой, которая объявила свою заявку на предстоящий чемпионат мира в Катаре, стала сборная Сербии.

Главный тренер "белых орлов" Драган Стойкович отобрал лучших, по его мнению, игроков своей страны, которые готовы представлять Сербию на мундиале.

Заявка сборной Сербии на ЧМ-2022

Вратари: Ваня Милинкович-Савич (Торино), Предраг Райкович (Мальорка), Марко Дмитрович (Севилья).

Защитники: Милош Велькович (Вердер), Страхинья Павлович (Зальцбург), Страхинья Эракович, Срджан Бабич (оба - Црвена Звезда), Никола Миленкович (Фиорентина), Стефан Митрович (Хетафе), Филип Младенович (Легия).

Полузащитники: Неманья Гудель (Севилья), Сергей Милинкович-Савич (Лацио), Саша Лукич (Торино), Филип Костич (Ювентус), Урош Рачич (Валенсия), Иван Илич, Дарко Лазович (оба - Верона), Андрия Живкович (ПАОК), Неманья Максимович (Хетафе).

Нападающие: Александар Митрович (Фулхэм), Филип Джуричич (Сассуоло), Неманья Радоньич (Торино/Марсель), Лука Йович (Фиорентина), Душан Тадич (Аякс), Душан Влахович (Ювентус).

Напомним, что на ISPORT доступны к ознакомлению составы сборных, которые уже объявили свои заявки на предстоящий турнир.