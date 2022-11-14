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Сборная Дании объявила финальную заявку на чемпионат мира в Катаре

Каспер Хьюлманд определился с окончательным составом на мундиаль.
Сегодня, 10:15
Сборная Дании / Getty Images
Сборная Дании / Getty Images

Сборная Дании огласила заявку на чемпионат мира по футболу в Катаре.

Датская команда накануне огласила список, в котором был 21 футболист. Сейчас же наставник национальной команды Каспер Хьюлманд определился с финальным составом на мундиаль, где уже 26 игроков.

Вашему вниманию заявка сборной Дании:

  • Вратари: Каспер Шмейхель (Ницца), Оливер Кристенсен (Герта), Фредерик Реннов (Унион);
  • Защитники: Симон Кьер (Милан), Йоаким Андерсен (Кристалл Пелас), Йоаким Меле (Аталанта), Андреас Кристенсен (Барселона), Расмус Кристенсен (Лидс Юнайтед), Йенс Страйгер Ларсен (Трабзонспор), Виктор Нельссон (Галатасарай), Даниэль Васс (Брондбю), Александер Бах (Бенфика);
  • Полузащитники: Томас Дилейни (Севилья), Матиас Йенсен (Брентфорд), Кристиан Эриксен (Манчестер Юнайтед), Пьер-Эмиль Хейберг (Тоттенхэм), Роберт Сков (Хоффенхайм), Кристиан Нергор (Брентфорд);
  • Нападающие: Андреас Сков Ольсен (Брюгге), Йеспер Линдстрем (Айнтрахт), Андреас Корнелиус (Копенгаген), Мартин Брейтвейт (Эспаньол), Каспер Дольберг (Севилья), Миккель Дамсгор (Брентфорд); Йонас Винд (Вольфсбург), Юссуф Поульсен (РБ Лейпциг).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми оглашенными заявками сборных на ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Дании

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