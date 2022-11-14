Ганнибал и десант из Франции: заявка Туниса на ЧМ-2022

"Карфагенские орлы" готовы к участию на мундиале, выйдя в финальную часть турнира второй раз подряд.

Меньше недели осталось до старта 22-го розыгрыша чемпионата мира, который в этот раз пройдет в Катаре.

Сборная Туниса попала в одну группу с Францией, Данией и Австралией. Шансы на выход из такого квартета достаточно малы, а потому "карфагенские орлы" постараются порадовать публику красивой игрой.

Заявка сборной Туниса на ЧМ-2022

Вратари: Аймен Дамен (Спортиф Сфаксиен), Моуэз Хассан (Африкаин), Бечир Бен Саид (Монастир), Аймен Матлути (Этуаль дю Сахель).

Защитники: Али Абди (Кан), Мохамед Дрегер (Люцерн), Али Маалул (Аль-Ахли), Ваджди Кешрида (Атромитос), Надер Гандри (Африкаин), Яссин Мерия (Эсперанс), Билель Ифа (Кувейт), Дилан Бронн (Салернитана), Монтассар Тальби (Лорьян).

Полузащитники: Эллис Схири (Кельн), Гайлен Шаалели, Мохамед Али Бен Ромдане (оба - Эсперанс), Аисса Лайдуни (Ференцварош), Фержани Сасси (Аль-Духаиль), Ганнибал Межбри (Бирмингем/Манчестер Юнайтед).

Нападающие: Юссеф Мсакни (Аль-Араби), Сейфеддине Жазири (Замалек), Наим Слити (Эттифак), Иссам Жебали (Оденсе), Таха Яссин Хенисси (Кувейт), Анис Бен Слимане (Брондбю), Вахби Хазри (Монпелье).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми заявками сборных, которые объявили свои составы.