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Бавария отправит на чемпионат мира наибольшее количество игроков

Гегемон немецкой Бундеслиги будет представлен на мундиале многими футболистами.
Вчера, 22:41
Леон Горецка / Getty Images
Леон Горецка / Getty Images

Уже в это воскресенье, 20 ноября, начнется 22-й розыгрыш чемпионата мира, который на этот раз пройдет в Катаре.

Игроки прибывают в расположения своих национальных команд, чтобы подготовиться к началу турнира.

Как сообщает Bayern & Germany, мюнхенская Бавария стала лидером среди делегированных игроков на мундиаль. Сразу 17 футболистов "ротен" будут представлять свои страны в Катаре.

На одного игрока меньше отправила на чемпионат мира Барселона (16). Сразу за ней расположились оба манчестерских коллектива (Сити - 15, Юнайтед - 14) и мадридский Реал (13).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с объявленными заявками сборных на ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Чемпионат мира 2022

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