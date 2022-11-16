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Дешам нашел, кем заменить травмированного Нкунку

Новая звезда Бундеслиги может получить шанс блеснуть на ЧМ.
Сегодня, 12:18
Рандаль Коло Муани / Getty Images
Рандаль Коло Муани / Getty Images

В результате травмы, полученной во время тренировки, расположение сборной Франции вынужден был покинуть Кристофер Нкунку. Потеря форварда РБ Лейпциг стала серьезным ударом для "синих" и сложной проблемой для Дешама. Но тренер уже выбрал того, кто должен заменить Кристофера, речь идет о нападающем Айнтрахта Рандале Коло Муани.

Новичок "орлов", присоединившийся к команде в качестве свободного агента, уже успел удивить фанатов немецкого футбола. Мы уже рассказывали о новой звезде Бундеслиги и его впечатляющих рекордах. В этом сезоне Рандаль провел 14 матчей за новый клуб, отметившись 5 голами и 9 ассистами.

Но пока неизвестно, разрешит ли ФИФА заявить форварда. Поскольку формирование составов на мундиаль официально завершилось еще 14 ноября. Однако, согласно правилам, команда имеет право заменить травмированного игрока и после этой даты, но не позднее, чем за 24 часа до первого матча.

А вот здесь вы можете ознакомиться поближе с текущим составом Франции на чемпионат мира в Катаре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Кристофер Нкунку

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