Дешам нашел, кем заменить травмированного Нкунку

В результате травмы, полученной во время тренировки, расположение сборной Франции вынужден был покинуть Кристофер Нкунку. Потеря форварда РБ Лейпциг стала серьезным ударом для "синих" и сложной проблемой для Дешама. Но тренер уже выбрал того, кто должен заменить Кристофера, речь идет о нападающем Айнтрахта Рандале Коло Муани.

Новичок "орлов", присоединившийся к команде в качестве свободного агента, уже успел удивить фанатов немецкого футбола. Мы уже рассказывали о новой звезде Бундеслиги и его впечатляющих рекордах. В этом сезоне Рандаль провел 14 матчей за новый клуб, отметившись 5 голами и 9 ассистами.

Но пока неизвестно, разрешит ли ФИФА заявить форварда. Поскольку формирование составов на мундиаль официально завершилось еще 14 ноября. Однако, согласно правилам, команда имеет право заменить травмированного игрока и после этой даты, но не позднее, чем за 24 часа до первого матча.

А вот здесь вы можете ознакомиться поближе с текущим составом Франции на чемпионат мира в Катаре.