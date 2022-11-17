Форвард Атлетико был довызван в сборную Аргентины

Травма одного аргентинца подарила путевку на мундиаль другому представителю "альбиселесте".

За несколько дней до старта чемпионата мира, который пройдет в Катаре, одна страна-участница понесла потерю.

По информации Фабрицио Романо, игрок Фиорентины Нико Гонсалес не сможет выступить на мундиале. Он будет исключен из заявки сборной на турнир.

Вместо представителя "фиалок" из Мадрида был довызван форвард Атлетико Анхель Корреа, который изначально не попал в окончательный список футболистов, которые были выбраны Лионелем Скалони.

Напомним, что ранее стало известно о проблемах сборной Сенегала - Садио Мане все-таки не сможет сыграть на чемпионате мира.