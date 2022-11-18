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Катар потребовал от ФИФА запретить продажу алкоголя на стадионах

Огромные проблемы для ФИФА.
Сегодня, 12:26
Пиво Budweiser / Getty Images
Пиво Budweiser / Getty Images

За два дня до начала чемпионата мира правящая семья Катара обратилась в ФИФА с требованием запретить продажу алкоголя на стадионах, сообщает The Times. Официально об этом должны сообщить уже сегодня, хотя переговоры продолжаются

На данный момент, согласно правилам мундиаля, болельщики могут покупать алкоголь на территории стадионов вы специальных зонах за три часа до начала матча и через час после финального свистка. Но катарцы хотят полностью запретить употребление алкоголя. В таком случае алкоголь останется только в фан-зонах и, возможно, в VIP-ложах.

Столь позднее обращение стало настоящей неожиданностью для ФИФА и производителя и ключевого спонсора турнира компании Budweiser. Если запрет вступит в силу, под угрозой окажется и многомиллионный контракт между ФИФА и Budweiser.

Напомним, что государственной религией Катара является ислам. Поэтому в стране строго запрещено пить алкогольные напитки в общественных местах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа катар

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