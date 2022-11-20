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Сражение за первые баллы: анонс на матч Катар - Эквадор на ЧМ-2022

ISPORT.ua анонсирует предстоящий матч на чемпионате мира, который открывает турнир.
Сегодня, 09:00
Getty Images
Getty Images

В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре.

В первом поединке сыграют представители группы А сборные Катара и Эквадора. Данный матч должен положить начало масштабному празднику, который пройдет в стране Ближнего Востока.

ISPORT.ua представляет анонс и прогноз на матч-открытие чемпионата мира в Катаре.

Путь на ЧМ-2022

Как принято, катарская сборная попала на мундиаль, ведь является страной хозяйкой. Примечательно, что национальная команда Катара впервые выступит на чемпионате мира.

Что касается сборной Эквадора, то представитель Южной Америки пробился на мундиаль через длительную квалификацию. Сборной удалось занять четвертое место в группе из 10 команд, пропустив вперед сборные Бразилии, Аргентины и Уругвай. Им удалось опередить команды: Перу, Чили, Колумбии, Парагвая, Боливии и Венесуэлы.

Стоит напомнить, что чилийская сборная после квалификации хотела добиться исключения национальной команды Эквадора, ведь в ее составе выступал уроженец Колумбии Байрон Кастильо, которому подделали документы. Несмотря на подачу жалобы, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил претензии сборной Чили по поводу исключения сборной Эквадора с ЧМ-2022. Что касается наказания, то в следующем отборе с Эквадора снимут три очка досрочно.

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Подготовка к мундиалю

Сборная Катара не участвовала в квалификации к чемпионату мира, однако команда постоянно проводила товарищеские матчи. Если вспомнить осенние поединки, то катарцы сыграли семь игр, за которые добыли четыре победы (именно последние встречи), раз сыграли вничью и дважды проиграли.

Катарской команде удалось обыграть представителей различных конфедераций, а именно: Гватемалу (2:0), Гондурас (1:0), Панаму (2:1) и Албанию (1:0).

Эквадорская команда за последние три месяца сыграли три матча, однако чем-то уникальным они завершились. Три поединка – три нулевые ничьи. Эти игры были с: Саудовской Аравией, Японией и Ираком.

Интересные факты

  • Катар не проигрывает последние пять матчей;
  • Эквадор последние три игры сыграл вничью;
  • Катар забивает последние пять игр;
  • Эквадор не пропускает последние шесть игр;
  • Сборные играли между собой три раза: по одной победе и одна ничья;
  • Последний поединок Катара и Эквадора состоялся в 2018 году, когда победу добыли катарцы (4:3);
  • Эквадор четырежды играл на ЧМ, в последний раз – в 2014 году;
  • Команда-хозяйка никогда не проигрывала в первых играх на ЧМ;

Прогноз

Матч-открытие – это праздник, но всегда важнее результат. Катар имеет все шансы продолжить традицию мундиалей, когда хозяева не проигрывают. Эквадор, на бумаге сильнее, однако команда частенько играет вничью.

У сборных есть свои сильные стороны в атаке, однако все они упираются в важность результата. Так что праздника голов не стоит ждать. Смело можно предположить, что голов будет мало, а если и будут, то забьют обе команды.

Прогноз: Ничья

Напомним, на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи Катар - Эквадор, которая начнется в 18:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: катар эквадор

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