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Дания - Тунис: прогноз на матч чемпионата мира 22.11.2022

Команды встретятся в первом туре чемпионата мира-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 16:14
Дания - Тунис: прогноз на матч
Дания - Тунис: прогноз на матч

Во вторник, 22 ноября, начнется первый тур для команд из групп C и D. Во втором матче дня встретятся команда-сюрприз Евро-2020 и крепкая сборная с севера Африки, и, несмотря на очевидного фаворита встречи, нас ожидает напряженное противостояние.

Матч Дания – Тунис начнется в 15:00 по киевскому времени на стадионе Эдьюкейшн Сити в Эр-Райяне.

Дания намерена подтвердить, что их успех на Евро-2020 не являлся случайностью, и что фаворитами группы вместе с Францией они считаются не просто так. А Тунис будет пытаться впервые в своей истории выйти из группы на мундиале и вряд ли просто так пропустит европейцев вперед.

Коэффициент и ставки на матч первого тура ЧМ-2022 Аргентина – Саудовская Аравия 22 ноября

Сборные Дании и Туниса играют в группе D, где кроме них также есть Франция и Австралия.

Букмекеры считают, что в матче Дания – Тунис европейская сборная является фаворитом, а вот в африканцев веры практически нет.

Прогноз букмекеров на матч Дания - Тунис:

Победа Дании: 1,52

Ничья: 4,1

Победа Туниса: 8,1

Букмекеры не ожидают от матча большого количества голов. На то, что команды забьют больше трех мячей коэффициент равен 2,27, а вот на то, что меньше – 1,71. Если вас интересуют ставки, то стоит заметить, что на гол Дании коэффициенты составляют 1.16, а на гол Туниса - 1,98. На то, что отметятся обе команды, коэффициент 2,40.

Статистика противостояния между Данией и Тунисом

Команды встречались всего один раз ровно 20 лет назад в рамках товарищеского матча. Интересно, но сейчас команды в рейтинге ФИФА разделяет как раз 20 ступеней: Дания 10-я, а Тунис соответственно 30-я.

Дания – Тунис

1  Победы   0

Ничьи 0

Голы 1

В той последней и единственной встрече датская сборная смогла вырвать победу на 67 минуте благодаря голу Эббе Санда. До этого отмечались Гронкьяр за Данию и Жазири за Тунис.

Отметим, что во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Дании сыграет с Францией, а Тунис – с Австралией. Оба матча состоятся 26 ноября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Дании сборная Туниса

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