Левандовски не будет играть на ЧМ-2022 с сине-желтой капитанской повязкой, подаренной Шевченко

Нападающий привез подарок в Катар, но будет выступать с повязкой в польских национальных цветах.

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски не будет выходить на матчи чемпионата мира-2022 в Катаре с сине-желтой капитанской повязкой, которую ему ранее подарил бывший главный тренер украинской национальной команды Андрей Шевченко.

Информацию об этом подтвердил наставник "Кадры" Чеслав Михневич, отметив, что это решение было обговорено ранее.

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"Левандовски будет играть в капитанской повязке в цветах Польши. Это было решено сразу, что с такой повязкой будет играть. Роберт говорил Шевченко, что возьмет повязку с собой у Катар, она здесь в отеле, но будет играть в польских цветах.

Были ли запреты от ФИФА? Не знаю, не знаю", - приводит слова Михневича Суспільне Спорт.

Напомним, что в конце сентября Шевченко подарил Левандовски сине-желтую капитанскую повязку, поблагодарив за поддержку Украины во время войны с россиянами. В свою очередь польский форвард заявлял, что будет играть в ней на будущем ЧМ-2022.

На мировом первенстве сборная Польши стартует матчем с Мексикой, который состоится во вторник, 22 ноября, и начнется в 18:00 по киевскому времени. Также полякам в группе будут противостоять команды Аргентины и Саудовской Аравии.