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Марокко - Хорватия 0:0: обзор матча и результат игры 23.11.2022

Африканская и европейская сборные так и не смогли поразить ворота друг друга.
Сегодня, 13:58
Марокко и Хорватия сыграли вничью / Getty Images
Марокко и Хорватия сыграли вничью / Getty Images

В среду, 23 ноября, сборные Марокко и Хорватии встречались в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Соперники, хоть и имели моменты, так и не сумели ни разу огорчить друг друга, завершив поединок вничью 0:0 и продолжив тенденцию предыдущего игрового дня, где в двух из четырех матчей были зафиксированы аналогичные результаты.

Отметим, что сегодня также состоится второй матч данный группы, в котором сыграют Бельгия и Канада. Начало встречи в 21:00 по Киеву.

В следующем туре сборная Хорватии сыграет с Канадой, а Марокко - с Бельгией. Матчи состоятся 27 ноября.

Статистика матча Марокко - Хорватия 1-го тура чемпионата мира

Марокко - Хорватия 0:0

Владение мячом: 35% - 65%
Удары (в створ): 7 (2) - 7 (2)
Офсайды: 0-1
Угловые: 0-5
Атаки: 83-132

Марокко: Буну - Хакими, Саис, Агерд, Мазрауи (Аттиат-Аллах, 60) - Унахи (Сабири, 81), Амрабат, Амалла - Зиеш, Эн-Несири (Хамдалла, 81), Буфаль (Эззалзули, 6)

Хорватия: Ливакович - Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса - Модрич, Брозович, Ковачич (Майер, 79) - Влашич (Пашалич, 46), Крамарич (Лива, 70), Перишич.

Предупреждение: Амрабат, 78.

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