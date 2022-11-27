Бельгия - Марокко: онлайн-трансляция матча

В воскресенье, 27 ноября, в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сыграют команды из группы F .

Сборные Бельгии и Марокко выйдут на поле, чтобы выявить сильнейшего.

В первом туре сборная Бельгии одержала минимальную победу над Канадой. В свою очередь, Марокко сумело оказать сопротивление, сыграв вничью с Хорватией - 0:0. Предстоящий поединок отличный шанс для команд улучшить шансы на попадание в плей-офф.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия - Марокко

Трансляция матча ЧМ-2022 между Бельгией и Марокко станет доступна в этой новости 27 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

Бельгийская команда в игре с Канадой могла пропустить первой, однако игрок канадской сборной не реализовал пенальти. Под перерыв отличился Батшуайи, что помогло команде одержать победу.

Сборная Марокко достойно проявила себя с Хорватией, хоть и выступала андердогом. Команды так и не смогли забить, имея несколько моментов.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Напомним, что сборные Канады и Хорватии, которые также в этой группе, свой матч проведут сегодня. Начало встречи в 18:00 по Киеву.