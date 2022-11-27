Хорватия - Канада: онлайн-трансляция матча

В воскресенье, 27 ноября, в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сыграют команды из группы F .

На поле в соревновательный день выйдут сборные Хорватии и Канады.

В первом туре сборная Хорватии не сумела обыграть команду Марокко, сыграв в нулевую ничью. Национальная команда Канады была близка к тому, чтобы отобрать очки у Бельгии, однако собственная реализация подвела (0:1). Предстоящий поединок отличный шанс для команд улучшить шансы на выход в плей-офф.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия - Канада

Трансляция матча ЧМ-2022 между Хорватией и Канадой станет доступна в этой новости 27 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 18:00 по Киеву.

Сборная Хорватии, будучи фаворитом встречи с Марокко, практически ничего не сумела создать у ворот соперника, что привело к потере очков. Канада, в свою очередь, была андердогом игры с Бельгией, но могла набрать важные очки. Дэвид не реализовал пенальти, а его партнеры не смогли отличиться с игры, имея неплохие моменты.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Напомним, что сборные Марокко и Бельгии, которые также в этой группе, свой матч проведут сегодня. Начало встречи в 15:00 по Киеву.