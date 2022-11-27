iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хорватия - Канада: онлайн-трансляция матча

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между сборными Хорватии и Канады.
Сегодня, 13:25
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

В воскресенье, 27 ноября, в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сыграют команды из группы F .

На поле в соревновательный день выйдут сборные Хорватии и Канады.

В первом туре сборная Хорватии не сумела обыграть команду Марокко, сыграв в нулевую ничью. Национальная команда Канады была близка к тому, чтобы отобрать очки у Бельгии, однако собственная реализация подвела (0:1). Предстоящий поединок отличный шанс для команд улучшить шансы на выход в плей-офф.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия - Канада

Трансляция матча ЧМ-2022 между Хорватией и Канадой станет доступна в этой новости 27 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 18:00 по Киеву.

Сборная Хорватии, будучи фаворитом встречи с Марокко, практически ничего не сумела создать у ворот соперника, что привело к потере очков. Канада, в свою очередь, была андердогом игры с Бельгией, но могла набрать важные очки. Дэвид не реализовал пенальти, а его партнеры не смогли отличиться с игры, имея неплохие моменты. 

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Напомним, что сборные Марокко и Бельгии, которые также в этой группе, свой матч проведут сегодня. Начало встречи в 15:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Хорватии сборная Канады

Статьи по теме

Бельгия в непростом матче обыграла Канаду Бельгия в непростом матче обыграла Канаду
Марокко и Хорватия не определили победителя, выдав третью безголевую ничью на ЧМ-2022 Марокко и Хорватия не определили победителя, выдав третью безголевую ничью на ЧМ-2022
Бельгия - Канада: прогноз на матч чемпионата мира 23.11.2022 Бельгия - Канада: прогноз на матч чемпионата мира 23.11.2022
Клубы МЛС, разбавленные Баварией и Лиллем: Заявка Канады на ЧМ-2022 Клубы МЛС, разбавленные Баварией и Лиллем: Заявка Канады на ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Аллей-уп Уэстбрука на Леброна
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Аллей-уп Уэстбрука на Леброна

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
просмотров
Чемпионат мира-2022: Хорватия сыграет с Канадой, Испания - с Германией
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

ЧМ-202214:50
Бельгия - Марокко: онлайн-трансляция матча
ЧМ-202214:45
Чемпионат мира-2022: Хорватия сыграет с Канадой, Испания - с Германией
ЧМ-202214:35
Жест широкой души: Роналду организовал ужин для сборной Португалии за собственный счет
ЧМ-202213:55
Коста-Рика минимально обыграла Японию
ЧМ-202213:25
Хорватия - Канада: онлайн-трансляция матча
НБА12:55
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Аллей-уп Уэстбрука на Леброна
Бокс12:35
Экс-тренер Усика сделал прогноз на возможный бой Александра и Хрговича
Бокс12:10
Стали известны сроки проведения реванша Джошуа - Уайт
ЧМ-202211:45
Япония - Коста-Рика: онлайн-трансляция матча
Бокс11:03
Уайт - Франклин: видео лучших моментов боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK