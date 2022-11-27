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Тренер Бельгии: Не вижу, чтобы игроки получали удовольствие от футбола

Наставник национальной команды назвал слабости своей команды.
Сегодня, 20:27
Роберто Мартинес / Getty Images
Роберто Мартинес / Getty Images

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от Марокко (0:2) на ЧМ-2022.

"Думаю, так получилось, потому что мы играли со страхом проиграть. Они так усердно работают без мяча, но с мячом я не вижу этого удовольствия...

Мы обычно играем на атаку. Но сейчас мы не играем с радостью. Возможно, это груз на наших плечах. 

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В последнем матче придется играть на победу и так, как будто нам нечего терять.

Если выиграем у Хорватии, мы все еще на чемпионате мира. И это большая мотивация", – сказал Мартинес в интервью сайту ФИФА.

Напомним, после двух туров сборная Бельгии занимает третью строчку в турнирной таблице группы F, набрав 3 очка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бельгии Роберто Мартинес

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