Тренер Бельгии: Не вижу, чтобы игроки получали удовольствие от футбола

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от Марокко (0:2) на ЧМ-2022.

"Думаю, так получилось, потому что мы играли со страхом проиграть. Они так усердно работают без мяча, но с мячом я не вижу этого удовольствия...

Мы обычно играем на атаку. Но сейчас мы не играем с радостью. Возможно, это груз на наших плечах.

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В последнем матче придется играть на победу и так, как будто нам нечего терять.

Если выиграем у Хорватии, мы все еще на чемпионате мира. И это большая мотивация", – сказал Мартинес в интервью сайту ФИФА.

Напомним, после двух туров сборная Бельгии занимает третью строчку в турнирной таблице группы F, набрав 3 очка.