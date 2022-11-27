Бельгия - Марокко 0:2 видео голов и лучших моментов матча 27.11.2022 ЧМ-2022

В Дохе на стадионе Аль-Тумама состоялся матч второго тура чемпионата мира-2022, в котором сошлись сборные Бельгии и Марокко. Встреча завершилась сенсационной, но заслуженной победой африканцев со счетом 2:0.

Оба своих гола марокканцы забили во втором тайме. Сначала Абдельхамид Сабири забил прямым ударом со штрафного с острого угла, после чего Закария Абухлаль в добавленное время установил окончательный счет поединка.

Вашему вниманию видео всех голов матча Бельгия - Марокко во втором туре ЧМ-2022:

Бельгия - Марокко 0:2

Голы: Сабири, 73, Абухлаль, 90+2.

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 10 - 11

Удары в створ: 4 - 4

Фолы: 10 - 14

Атаки: 128 - 88

Бельгия: Куртуа - Альдервейрельд, Вертонген, Кастань - Менье (Лукаку, 81), Онана (Тилеманс, 60), Витцель, Т. Азар (Троссард, 75) - Де Брюйне, Батшуаи (де Кетеларе, 75), Э. Азар (Мертенс, 60).

Марокко: Мунир - Хакими (Аттиат-Аллаль, 68), Агерд, Се, Мазрауи - Амрабат, Унахи (Эль-Ямик, 78), Амалла (Сабири, 68) - Зиеш, Эн Несири (Хамдалла, 73), Буфаль (Абухлаль, 73).

Предупреждение: Онана.