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Бельгия - Марокко 0:2 видео голов и лучших моментов матча 27.11.2022 ЧМ-2022

Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов поединка мундиаля.
Сегодня, 20:51
Бельгия - Марокко / Getty Images
Бельгия - Марокко / Getty Images

В Дохе на стадионе Аль-Тумама состоялся матч второго тура чемпионата мира-2022, в котором сошлись сборные Бельгии и Марокко. Встреча завершилась сенсационной, но заслуженной победой африканцев со счетом 2:0.

Оба своих гола марокканцы забили во втором тайме. Сначала Абдельхамид Сабири забил прямым ударом со штрафного с острого угла, после чего Закария Абухлаль в добавленное время установил окончательный счет поединка.

Вашему вниманию видео всех голов матча Бельгия - Марокко во втором туре ЧМ-2022:

Бельгия - Марокко 0:2
Голы: Сабири, 73, Абухлаль, 90+2.

Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 10 - 11
Удары в створ: 4 - 4
Фолы: 10 - 14
Атаки: 128 - 88

Бельгия: Куртуа - Альдервейрельд, Вертонген, Кастань - Менье (Лукаку, 81), Онана (Тилеманс, 60), Витцель, Т. Азар (Троссард, 75) - Де Брюйне, Батшуаи (де Кетеларе, 75), Э. Азар (Мертенс, 60).

Марокко: Мунир - Хакими (Аттиат-Аллаль, 68), Агерд, Се, Мазрауи - Амрабат, Унахи (Эль-Ямик, 78), Амалла (Сабири, 68) - Зиеш, Эн Несири (Хамдалла, 73), Буфаль (Абухлаль, 73).

Предупреждение: Онана.

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