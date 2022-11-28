"Я бы подписался на такое": Энрике оценил ничейный результат с Германией

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал ничью в матче с Германией (1:1).

По словам специалиста, он не особо доволен тем, как его подопечные играли.

"Когда я пересмотрю матч, мне он понравится больше, чем по нынешним ощущениям. Если бы нам сказали, что после двух туров ЧМ-2022 мы будем лидировать в группе, что все будет зависеть от нас, что даже ничьей нам будет достаточно для выхода в плей-офф, я бы подписался на такое".

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"В первом тайме мы смотрелись лучше, но в течение всего матча нам немного не хватало веры в то, что мы можем доставить Германии еще больше неприятностей. Немцы находились в ситуации "пан или пропал", и нам не удавалось контролировать игру, она шла от ворот до ворот, в результате чего им удалось нас подловить. Но у нас были видны амбиции, и я буду удовлетворен, когда пересмотрю игру. Мне понравилось наше отношение к делу, желание идти за победой".

Энрике также поделился ожиданиями от матча с Японией, который состоится 1 декабря.

"В последнем матче мы собираемся победить Японию и занять в группе первое место. Мы полностью уверены в том, что делаем", - приводит слова тренера Marca со ссылкой на эфир La 1.

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