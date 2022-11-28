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Португалия - Уругвай: смотреть онлайн-трансляцию матча

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между сборными Португалии и Уругвая.
Сегодня, 11:25

В понедельник, 28 ноября, продолжится второй тур группового этапа чемпионата мира. В заключительном поединке соревновательного дня сыграет сборная Португалии и национальная команда Уругвая.

В первом туре сборная Португалии добыла важную победу над Ганой (3:2), показав феерическую игру во втором тайме. Сборная Уругвая в игре с Южной Кореей показала свои способности, однако выиграть не сумела - 0:0.

Предстоящий поединок сборных Португалии и Уругвая дает шансы командам улучшить шансы на плей-офф или же досрочно выйти туда.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия - Уругвай

Трансляция матча ЧМ-2022 между Португалией и Уругвая станет доступна в этой новости 28 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 21:00 по Киеву.

Европейская команда в игре с представителем Африки показала свои возможности, реализовав свои моменты во втором. Примечательно, что Гана могла избежать поражения, однако в концовке не додавила соперника. Национальная команда Уругвая с минимум ресурсов не смогла обыграть представителя Азии, сыграв в нулевую ничью.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Напомним, что сборные Ганы и Южной Кореи, которые также в этой группе, свой матч проведут сегодня. Начало встречи в 15:00 по Киеву.

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