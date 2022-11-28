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Ключевой футболист сборной Камеруна покинул чемпионат мира

Андре Онана был отстранен от международного матча.
Сегодня, 12:04
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Камеруна встречается с национальной командой Сербией.

В заявке африканского команды отсутствует голкипер Андре Онана, который провел поединок со Швейцарией (0:1).

Как сообщает Cope, голкипер решил покинуть расположение национальной команды после конфликта с тренером Ригобером Сонгом.

Причиной конфликта футболиста и тренера стало разное видение тактики. Онана уверял, что идеи тренера далеки от его понимания футбола, что привело к конфликту. Наставник решил отстранить футболиста от поединка с Сербией.

Глава Федерации футбола Камеруна Самюэль Это’О пытался решить конфликт, однако ему не удалось этого сделать. В итоге Онана решил уехать из расположения сборной.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция встречи Камерун - Сербия.

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