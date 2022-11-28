Дешам: Мбаппе – выдающийся игрок

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре форварда Килиана Мбаппе.

"Килиан – выдающийся игрок. У него есть способность быть решительным, делать разницу, даже если соперники принимают меры. Тот факт, что рядом с ним есть и другие игроки, которые представляют опасность, позволяет ему быть немного более раскрепощенным.

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Помимо своих невероятных качеств, он прекрасно вписывается в коллектив, прилагает много усилий. Он поставил себе цель – победа на чемпионате мира, и французской сборной нужен такой Килиан. Он лидер", – заявил Дешам в интервью Le10Sport.

Напомним, во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Франции обыграла Данию (2:1), а 23-летний форвард отметился дублем.