Ключевой игрок сборной Португалии выбыл на длительный срок

Нуну Мендеш получил обидную травму на чемпионате мира.

Защитник сборной Португалии и ПСЖ Нуну Мендеш выбыл на длительный срок.

20-летний футболист был заменен по ходу матча с Уругваем в рамках группового этапа чемпионата мира.

Как сообщает Le Parisien, португальский игрок повредил бедро, а как оказалось, что у него разрыв мышцы.

Ожидается, что Мендеш пропустит восемь недель. Таким образом, португалец не сыграет до конца года и пропустит часть январских матчей за ПСЖ.

Ранее сообщалось, что ФИФА подтвердила забитый мяч Фернандеша в ворота Уругваю.