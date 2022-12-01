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Ключевой игрок сборной Португалии выбыл на длительный срок

Нуну Мендеш получил обидную травму на чемпионате мира.
Сегодня, 12:48
Нуну Мендеш / Getty Images
Нуну Мендеш / Getty Images

Защитник сборной Португалии и ПСЖ Нуну Мендеш выбыл на длительный срок.

20-летний футболист был заменен по ходу матча с Уругваем в рамках группового этапа чемпионата мира. 

Как сообщает Le Parisien, португальский игрок повредил бедро, а как оказалось, что у него разрыв мышцы.

Ожидается, что Мендеш пропустит восемь недель. Таким образом, португалец не сыграет до конца года и пропустит часть январских матчей за ПСЖ.

Ранее сообщалось, что ФИФА подтвердила забитый мяч Фернандеша в ворота Уругваю.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Португалии Нуну Мендеш

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