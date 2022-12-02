Камерун - Бразилия: онлайн-трансляция матча

В пятницу, 2 декабря, в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют сборные Камеруна и Бразилии.

Представитель Африки нужно побеждать соперника и надеяться, что Швейцария не выиграет свой матч, чтобы выйти из группы. Что касается бразильцев, то они вышли из группы, а для первого места им нужно не проиграть.

Познакомиться ближе со сборной Камеруна

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Камерун - Бразилия

Трансляция встречи ЧМ-2022 между сборными Камеруна и Бразилии будет доступна в этой новости 2 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 21:00 по Киеву.

В первом туре сборная Камеруна минимально проиграла Швейцарии. Второй поединок для африканского коллектива завершился вничью, ведь им удалось уйти от поражения от Сербии (3:3).

Сборная Бразилии первые два матча провели в очень уверенной манере, победив Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0).

Онлайн трансляция матча будет проходить на ОТТ-платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Бразилии

В параллельном матче группы Камерун сыграет с Бразилией. Представитель Африки должен побеждать соперника, а затем надеяться на то, что Швейцария не выиграет у Сербии.