Аргентина - Австралия 2:1: обзор матча и результат игры 03.12.2022

В субботу, 3 декабря, в рамках 1/8 финала чемпионата мира сборная Аргентины встречалась с Австралией.

Первый тайм до 35-й минуты был крайне скучным и без опасных моментов у ворот обеих команд, однако капитан аргентинцев сумел выжать свой гол из мини-эпизода. Лионель Месси отличился благодаря точному удару в нижний угол.

Во второй половине встречи австралийцы "привезли" сами себе гол. Голкипер Мэтью Райан неудачно пошел в обводку, после чего потерял мяч, а форвард Хулиан Альварес пробил в пустые ворота, удвоив преимущество своей команды.

Интрига вернулась в матч на 77-й минуте после невероятно удачного автогола Аргентины от дальнего удара форварда соперников.

В оставшееся время обе команды имели моменты для того, чтобы забить еще голы, однако матч так и завершился победой аргентинцев со счетом 2:1.

Таким образом, "небесно-голубые" вышли в четвертьфинал, где сыграют против сборной Нидерландов.

Статистика матча Аргентина - Австралия 1/8 финала чемпионата мира

Аргентина - Австралия 2:1

Голы: Месси, 35, Альварес, 57 - Фернандес, 77 автогол

Владение мячом: 61% - 39%

Удары (в створ): 14 (5) - 4 (0)

Офсайды: 3-0

Угловые: 1-3

Аргентина: Мартинес, Молина (Монтьель, 80), Отаменди, Ромеро, Акунья (Тальяфико, 72), Де Поль, Мак Аллистер (Паласиос, 80), Фернандес, Гомес (Мартинес, 50), Месси, Альварес (Мартинес, 71).

Австралия: Райан, Дегенек (Карачич, 72), Суттар, Роулз, Бехич, Макгри (Гудвин, 58), Муй, Баккус (Хрустич, 58), Ирвайн, Лекки (Куол, 72), Дьюк (Макларен, 72).

Предупреждения: Ирвайн (15), Дегенек (38).