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Далич: Япония недооценила Хорватию, в этом их ошибка

Наставник "шашечников" высказался о победе в крайней встрече.
Вчера, 21:52
Златко Далич / Getty Images
Златко Далич / Getty Images

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о победе над Японией в рамках ЧМ-2022 (1:1, 3:1 по пенальти).

"Поздравляю парней, исторический результат. Мы хорошо играли и упорно боролись.

Попасть в восьмерку лучших сборных мира – это отличный результат. Первые полчаса мы контролировали ситуацию, но сами создали себе проблемы.

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Японцы недооценили нас, и в этом была их ошибка. Они думали, что против нас будет легко. Никогда не недооценивайте хорватов.

Мы пропустили гол перед перерывом, чего не было уже очень давно. Гол сбил нас с толку. Игроки провели отличный матч против команды, обыгравшей Германию и Испанию", – сказал Далич в интервью сайту УЕФА.

Напомним, голкипер Динамо Загреб отбил три пенальти из четырех, которые успела пробить азиатская команда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Хорватии Златко Далич

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