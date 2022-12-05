Перишичу покорилось уникальное достижение в составе сборной Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич записал на свой счет уникальное достижение в составе национальной команды.

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Японии игрок отличился забитым мячом, сравняв на 55-й минуте счет в противостоянии.

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Этот гол стал для Перишича десятым на крупных турнирах, что является рекордом для хорватов. 33-летний футболист стал первым в истории сборной Хорватии, кто отметился десятью результативными ударами на чемпионатах мира и чемпионатах Европы, сообщает Squawka.

До этого Перишич по два раза забивал на ЧМ-2014, ЧЕ-2016 и ЧЕ-2020, а также трижды отличился на ЧМ-2018.