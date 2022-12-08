Марокко - Португалия: прогноз на матч чемпионата мира 10.12.2022

Команды встретятся в 1/4 финала ЧМ-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В рамках чемпионата мира 2022 года в Катаре состоится самый интересный поединок четвертьфинальной стадии турнира - Марокко встретится с Португалией.

Матч пройдет в субботу, 10 декабря, на стадионе Аль-Тумама в Дохе. Начало встречи - 17:00 по киевскому времени.

Данная игра станет лишь третьей очной встречей за всю историю команд. Обе сборные имеют паритет по победам.

Коэффициенты и ставки на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Марокко - Португалия

Оба коллектива подходят к данному матчу в разных статусах. Одна команда - чудом вышла с первого места, а после сотворила невероятное, пройдя испанцев. В свою очередь Португалия довольно-таки буднично прошла групповой этап и разнесла Швейцарию (6:1).

Все это привело к тому, что букмекеры выделяют явного фаворита на победу в данном противостоянии. Им стала Португалия, а марокканцы идут андердогами.

Прогноз букмекеров на матч Марокко - Португалия

победа Марокко - 5,60;

ничья - 3,70;

победа Португалия - 1,70.

По мнению букмекеров, не стоит ожидать, что обе команды порадуют болельщиков забитыми голами. На исход "обе забьют - да" можно поставить с коэффициентом 2,10, в то время как исход "обе забьют - нет" имеет коэффициент 1,74.

Букмекеры считают, что в матче будет забито больше двух голов. Так, можно поставить на "тотал больше 2" за всего 1,65. А вот то, что победитель будет определен в серии пенальти, считается наиболее вероятным исходом, чем победа в дополнительное время: 6,20 против 6.

Статистика противостояния Марокко и Португалии

Впервые они встретились 1986 году. Тогда африканцы добыли уверенную победу над европейцами в рамках чемпионата мира со счетом 3:1.

Всего же Марокко и Португалия сыграли между собой два матча. В итоге обе команды имеют по одной победе в активе.

Марокко - Португалия

1 Победы 1

0 Ничьи 0

3 Голы 2

Последняя официальная игра двух европейских сборных состоялась 20 июня 2018 года в рамках чемпионата мира. Тогда команда Португалии добыла победу со счетом 1:0.

Сборная Марокко в "группе смерти" сумела выйти первой в плей-офф. В 1/8 финала африканцам удалось сотворить настоящую сенсацию, одолев грозных испанцев в непростом матче. Исход встречи решила серия послематчевых пенальти, где Яссин Буну протащил свою команду в четвертьфинал.

Что касается Португалии, команда без особых проблем, если не считать поражение от Южной Кореи, вышла в 1/8 финала. Там европейцы разгромили Швейцарию со счетом 6:1.