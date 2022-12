Стало известно, вернется ли Стерлинг в расположение сборной Англии

Нападающий сборной Англии Рахим Стерленг сможет сыграть в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

Как сообщает Футбольная ассоциация Англии, футболист вернется в расположение команды перед матчем с Францией.

Ожидается, что Стерлинг прибудет в Катар завтра, 9 декабря.

