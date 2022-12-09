Далич: Хорватия выбила главного фаворита ЧМ-2022

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился эмоциями от победы над Бразилией в 1/4 финала ЧМ-2022.

"Эта победа для хорватского народа. Браво ребятам, мы выбили главного фаворита.

Это Хорватия. Никогда не недооценивайте нас, я же говорил. На этом мы не заканчиваем, идем дальше.

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Все выложились по максимуму. Мои игроки ненормальные", – сказал Далич в интервью Index.

Напомним, бразильцы проиграли Хорватии в серии пенальти со счетом 4:2. 120 минут встречи завершились вничью 1:1.