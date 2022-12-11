Пепе отыграл матч против Марокко с поломанной рукой

Защитник сборной Португалии Пепе сломал руку в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Марокко (0:1). Об этом сообщает Федерация футбола Португалии.

39-летний футболист получил перелом локтевой кости левой руки. После вчерашнего матча игрок прошел обследование в одной из больниц Дохи. В ходе него подозрение на перелом подтвердилось.

Несмотря на повреждение, Пепе отыграл матч с Марокко до конца.

В текущем сезоне на счету защитника 7 матчей в рамках чемпионата Португалии.

Ранее один из ключевых полузащитников сборной Португалии признал поражение от Марокко.