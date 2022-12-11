"Приватный танец от Мбаппе": англичане отредактировали страницу судьи в Википедии после поражения от Франции

В субботу, 10 декабря, сборная Англии покинула чемпионат мира 2022 года, уступив сборной Франции в четвертьфинальном поединке со счетом 1:2.

Несмотря на то, что представитель Туманного Альбиона получил по ходу матча целых два пенальти, английские футболисты и фанаты остались недовольны работой главного арбитра Вилтона Сампайо.

Все дошло до того, что кто-то отредактировал страницу бразильца в Википедии.

"Вилтон Перейра Сампайо - фанат Франции и бразильский футбольный рефери. Недавно ему предложили приватный танец в исполнении Мбаппе за нужные решения в пользу Франции".

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