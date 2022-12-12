Игрок Брайтона, проявивший себя на ЧМ-2022, заинтересовал топовые клубы Европы

Уже в январе Алексис Мак Аллистер может пойти на повышение.

Сборная Аргентины пробилась в полуфинал чемпионата мира-2022, где сыграет против сборной Хорватии.

Непосредственное участие в данном продвижении по турнирной сетке сыграл полузащитник "альбиселесте" Алексис Мак Аллистер.

Его удачные выступления в Катаре заставили обратить на него внимание некоторыї топовыї европейскиї клубов.

По информации Sky Sports, за 23-летним аргентинцем приглядывают Атлетико, Ювентус, Тоттенхэм и Интер.

Согласно Transfermarkt, хавбек оценивается в 32 миллиона евро. Минувшим летом он подписал 3-летний контракт с "чайками", у которых к тому же есть опция продления еще на год.

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На мундиале Алексис Мак Аллистер пропустил только стартовую игру против Саудовской Аравии (1:2), а в поединке против Польши (2:0) он отметился своим единственным голом на турнире.