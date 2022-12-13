Невилл: Полузащита Хорватии сильнее аргентинской

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл оценил шансы сборной Хорватии в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Аргентины.

"Хорватия выиграет центр поля, поскольку в полузащите они сильнее Аргентины. Все дело в том, есть у них инстинкт убийцы или нет. У меня такое чувство, что они могли бы доминировать значительную часть игры. У них есть полузащита, которая контролирует мяч и знает, как взаимодействовать друг с другом.

Примерно 10 дней назад Иан Райт сказал мне, что, по его мнению, Хорватия может выиграть турнир, а я думал: "Никогда". Мне казалось, что они и близко не так хороши, как были четыре года назад, и вот мы здесь.

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Могут ли они обыграть Аргентину? Да, могут. Лука Модрич – звезда. Он был фантастически хорош в Тоттенхэме, но то, чего он добился в мадридском Реале, невероятно. Он доминирует в дополнительное время, и каждый его пас прекрасен. Даже самое простое действие в его исполнении выглядит совершенным.

Победа Месси на чемпионате мира, на котором он станет определяющим игроком турнира, еще больше укрепила бы его звездный статус и показала, кем он является – так же, как и в случае Мбаппе. Для Модрича это было бы что-то подобное, но не совсем на том же уровне", – сказал Невилл в интервью Sky Sports.

Напомним, матч полуфинала ЧМ-2022 между Хорватией и Аргентиной состоится во вторник, 13 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.