Дешам: Шансы Франции и Марокко на финал ЧМ равны

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем матче 1/2 финала ЧМ-2022 против сборной Марокко.

"Никому не удалось забить Марокко? Мы обязательно найдем решение, но факт остается фактом: эта команда способна очень хорошо защищаться, а соперники еще не нашли, как взломать их оборону.

Однако не следует сводить всю их игру к обороне, потому что, если бы у них не было других качеств, особенно в атаке, их не было бы сейчас здесь. Эта команда лучше всех организована, что позволяет им хорошо защищаться и доставлять проблемы соперникам.

Мои наблюдатели следили за всеми матчами сборной Марокко и сказали мне, на что нужно обратить внимание. Это и будет нашей целью – доставлять им неприятности, чтобы мы имели шансы забить, и играть надежно.

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У Марокко такие же шансы на выход в финал, как и у нас. Мне не нравится слово "враждебный", их пыл идет им на пользу. Я знаю, что на трибунах будет шумно, мои наблюдатели рассказали об этом. Игроки тоже это знают.

Это не заставит забивать голы, но может повлиять, и мы должны это учитывать. Подготовка к матчу – это подготовка к происходящему на поле, но окружающая обстановка тоже важна, и игроки знают, чего ожидать", – сказал Дешам в интервью пресс-службе Федерации футбола Франции.

Напомним, сборные Марокко и Франции встретятся в 1/2 финала ЧМ-2022 в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.