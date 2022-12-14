"Не стоило его брать": Луис Энрике признал, что ошибся с заявкой Испании на ЧМ-2022

Испанец решил не конкретизировать и не называть имя того, кто его подвел.

Испания покинула чемпионат мира в Катаре уже на стадии 1/8 финала. "Фурия роха" после безголевых 120 минут в серии послематчевых пенальти уступила Марокко.

Вскоре после вылета было объявлено, что Луис Энрике покидает пост главного тренера испанской сборной.

Во время недавнего стрима на Twitch 52-летний специалист признался, что ему не стоило брать одного неназванного игрока в Катар - он бы сделал некоторые изменения в заявке Испании на мундиаль.

"Буду честен, я бы сделал одну замену. Не буду делать это публичным, но я бы убрал (из заявки) одного и внес бы другого", - цитирует Энрике Footballl Espana.

"По моему личному ощущению, есть один игрок, которого мне бы стоило взять, и есть другой, который не то, чтобы как-то плохо себя повел, но я не увидел от него того, чего ожидал".

El exentrenador de España responde a la pregunta de si, visto lo visto, hubiese hecho algún cambio en la convocatoria:



🗨 "No voy a decir su nombre, pero no vi lo que esperaba".



📹 @IbaiLlanos pic.twitter.com/NFOWJO9pQS — Relevo (@relevo) December 12, 2022

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После того, как заявка была оглашена, Луис Энрике признал, что был один игрок, в выборе которого он сомневался до последней минуты: он выбрал Ансу Фати из Барселоны, а не Борху Иглесиаса из Бетиса.

Эрик Гарсия, Уго Гийамон и Ереми Пино вовсе не появлялись на полях Катара. Пабло Сарабия был единственным игроком, который сыграл меньше, чем Фати, но Энрике заявил, что не дать ему больше минут было его самым большим сожалением.