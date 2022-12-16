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Месси: Альварес - удивительная находка для Аргентины

Лидер национальной команды в восторге от своего соотечественника.
Сегодня, 09:24
Месси и Альварес / Getty Images
Месси и Альварес / Getty Images

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси отметил выступления форварда Хулиана Альвареса на ЧМ-2022.

"Никто и представить не мог, что Хулиан сыграет такую роль и будет настолько важен для нас. Он оказал поразительную помощь.

И на протяжении всего чемпионата, и во вторник он показывал выдающуюся игру. Он вел игру, бился в каждой ситуации, создавая моменты.

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Это удивительная находка для нас, он заслуживает всего этого, потому что он славный парень", – сказал Месси в интервью Manchester Evening News.

Напомним, счету Альвареса 4 гола за 6 матчей на чемпионате мира в Катаре.

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