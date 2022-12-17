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Венгер: На Месси такого давления еще никогда не было

Французский специалист высказался о текущем положении дел для аргентинцев.
Сегодня, 19:00
Арсен Венгер / Getty Images
Арсен Венгер / Getty Images

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер высказался о предстоящем матче Аргентины с Францией в рамках финала ЧМ-2022.

"Два футболиста находятся под давлением из-за необходимости показать что-то особенное в финале. У Франции это Мбаппе. А на Месси, который должен сделать что-то особенное для Аргентины, такого давления определенно еще никогда не было.

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Также очень влиятельными и важными футболистами на этом турнире были Оливье Жиру, от которого перед началом ЧМ этого не ожидали, и Хулиан Альварес, чье значение тоже возросло за время соревнования", – сказал Венгер в интервью Evening Standard.

Напомним, сборные Франции и Аргентины встретятся в финале ЧМ-2022. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в 17:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Арсен Венгер

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