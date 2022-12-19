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"Самая легкая победа в моей жизни": стример проиграл огромные деньги, поставив на финал ЧМ-2022

Как быстро потерять полмиллиона долларов может рассказать этот гражданин Канады.
Сегодня, 22:38
Феликс 'xQc' Лянжель / Sports Illustrated
Феликс 'xQc' Лянжель / Sports Illustrated

В воскресенье, 18 декабря, мир узнал имя победителя чемпионата мира 2022 года. Им стала сборная Аргентины, которая в серии послематчевых пенальти обыграла сборную Франции.

Это событие стало целым праздником для аргентинских фанатов, но, помимо французов, был еще один человек, который вряд ли этому обрадовался.

Канадский стример xQc прославился серией игровых стримов, но теперь его будут знать еще и как того, кто проиграл невероятно огромную сумму.

Как сообщает Sports Illustrated, Феликс Лянжель решил поставить 500 тысяч долларов на победу сборной Франции в основное время. Он назвал это "самой легкой победой" в его жизни.

"С самой первой игры я говорил, что Франция выиграет все. Ставлю деньги на то, о чем говорю. Самая легкая победа в моей жизни".

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В итоге, как все прекрасно знают, матч завершился вничью 2:2, в дополнительное время команды отличились еще по разу, а в серии пенальти Эмилиано Мартинес снова принес своей сборной победу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция аргентина Чемпионат мира 2022

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