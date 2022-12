"Самая легкая победа в моей жизни": стример проиграл огромные деньги, поставив на финал ЧМ-2022

В воскресенье, 18 декабря, мир узнал имя победителя чемпионата мира 2022 года. Им стала сборная Аргентины, которая в серии послематчевых пенальти обыграла сборную Франции.

Это событие стало целым праздником для аргентинских фанатов, но, помимо французов, был еще один человек, который вряд ли этому обрадовался.

Канадский стример xQc прославился серией игровых стримов, но теперь его будут знать еще и как того, кто проиграл невероятно огромную сумму.

Как сообщает Sports Illustrated, Феликс Лянжель решил поставить 500 тысяч долларов на победу сборной Франции в основное время. Он назвал это "самой легкой победой" в его жизни.

"С самой первой игры я говорил, что Франция выиграет все. Ставлю деньги на то, о чем говорю. Самая легкая победа в моей жизни".

I'VE BEEN SAYING FRANCE IS GONNA WIN IT ALL SINCE THE FIRST GAME. PUTTING MONEY WHERE MY MOUTH IS. EASIEST WIN OF MY LIFE. MY MANS MPAYPAL IS ABOUT TO SNAP ON THESE NOOBS. EZ. EZ. EZ. EZ. EZ. pic.twitter.com/Q021qEBThZ