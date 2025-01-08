Дешам готовится объявить, когда покинет пост тренера сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам принял решение покинуть занимаемую должность.

Как утверждает L'Equipe, 56-летний французский специалист не будет продлевать контракт, рассчитанный до лета 2026 года, и намерен уйти из команды после чемпионата мира-2026.

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По информации источника, о своем решении наставник французской сборной официально объявит в среду, 8 января.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Команда под его руководством выиграла чемпионат мира-2018 и Лигу наций в сезоне-2020/21, а также становилась вице-чемпионом мира и Европы.

Напомним, что сборная Франции является потенциальным соперником Украины в квалификации ЧМ-2026.

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