НХЛ: Вашингтон на выезде обыграл Нью-Джерси

В ночь на четверг, 26 октября, в Национальной хоккейной ассоциации прошел всего один поединок, зато какой!

Девилз на своей арене принимали Кэпиталз. Команды обменялись результативными периодами: в первом три шайбы забросили гости, во втором хозяева льда отыгрались и даже вышли вперед, а в последней 20-минутке Вашингтон снова забил трижды, чего хватило для победы.

Нью-Джерси – Вашингтон – 4:6 (0:3, 4:0, 0:3)

0:1 – 6 Манта (Протас)

0:2 – 15 Строум (Уилсон, Овечкин)

0:3 – 17 Милано (Кузнецов, Оши)

1:3 – 24 Тоффоли (Д. Хьюз, Майер)

2:3 – 25 Майер (Тоффоли, Д. Хьюз)

3:3 – 26 Хишир (Марино, Братт)

4:3 – 30 Тоффоли (Д. Хьюз, Л. Хьюз)

4:4 – 41 Строум (Карлсон, Кузнецов)

4:5 – 42 Макмайкл ( Бэкстрем, Манта)

4:6 – 58 Овечкин

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