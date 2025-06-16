Швеция назвала первую шестерку хоккеистов на Олимпийские игры

Сборная Швеции обнародовала фамилии первых участников Олимпиады-2026. "Тре Крунур" рассчитывают на шестерку исполнителей, сообщает официальный сайт НХЛ.

Пока тренерский штаб скандинавов рассчитывает на защитников Баффало Расмуса Далина и Тампы-Бэй Виктора Хедмана. Также к национальной команде должны присоединиться форвард Лос-Анджелеса Адриан Кемпе, центральный нападающий Вильям Нюландер (Торонто) и вингер Детройта Лукас Рэймонд.

На зимних Играх Швеция попала в группу B. Там соперниками скандинавской сборной будут Финляндия, Словакия и Италия. Хоккейный турнир Олимпиады примет итальянский Милан.

Напомним, ранее Финляндия раскрыла первую шестерку участников Олимпийских игр.

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