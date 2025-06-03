Капитан Флориды получил награду перед финалом Кубка Стэнли

Национальная хоккейная лига определила лучшего нападающего оборонительного плана в кампании 2024/25. Им стал центфорвард Флориды Александер Барков, сообщает офіційний сайт НХЛ.

Обладатель Селке Трофи набрал в голосовании 1363 балла. Финн значительно опередил партнера по команде Сэма Райнхарта (837 пунктов) и центрального нападающего Тампы-Бэй Энтони Сирелли (828). Барков выиграл награду в третий раз.

Впервые лидер Пантерз завоевал приз в сезоне 2020/21. Рекордсменом Селке Трофи остается легенда Бостона Патрис Бержерон. Он побеждал в номинации 6 раз.

К слову, ранее Флорида Баркова выиграла финальную серию Восточной конференции.

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