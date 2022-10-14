НХЛ: Торонто одержал победу над Вашингтоном, Колорадо уступил Калгари

В четверг, 13 октября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны десять матчей.

Торонто праздновал успех в поединке с Вашингтоном, Рейнджерс забросили семь шайб Миннесоте, а Калгари нанес поражение Колорадо.

Баффало – Оттава – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 11 Ткачак (Бреннстрем, Батерсон), 1:1 – 25 Петерка (Козенс), 2:1 – 28 Далин (Окпосо, Кребс), 3:1 – 60 Олофссон, 4:1 – 60 Олофссон (Любушкин)

Питтсбург – Аризона – 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Кросби (Летанг, Генцел), 2:0 – 5 Цукер (Петри, Хейнен), 3:0 – 6 Генцел (Кросби, Раст), 3:1 – 37 Ричи (Мозер, Гостисбеер), 4:1 – 40 Малкин (Летанг, Кросби), 4:2 – 45 Ричи (Мозер, Гостисбеер), 5:2 – 56 Раст (Петтерссон, Цукер), 6:2 – 58 Капанен (Картер, Хейнен)

Филадельфия – Нью-Джерси – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 9 Хольц (Мерсер, Братт), 1:1 – 9 Эллисон (Деанджело, Проворов), 2:1 – 31 Конекны (Проворов, Хэйс), 3:1 – 32 Фрост (ван Римсдайк, Лачински), 4:1 – 42 Конекны (Деанджело, Хэйс), 4:2 – 50 Сиверсон (Братт), 5:2 – 59 Фрост (ван Римсдайк, Лачински)

Айлендерс – Флорида – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 33 Луостаринен (Уайт, Гудас), 1:1 – 44 Добсон (Барзэл, Нелсон), 1:2 – 44 Хернквист (Ломберг), 1:3 – 59 Ткачак

Торонто – Вашингтон – 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 7 Таварес (Марнер, Райлли), 1:1 – 10 Дауд (ван Римсдайк, Густафссон), 1:2 – 14 Юханссон (Эллер, Оши), 2:2 – 24 Йернкрук (Райлли, Керфут), 3:2 – 47 Мэттьюс (Сандин, Джиордано)

Миннесота – Рейнджерс – 3:7 (0:3, 1:1, 2:3)

Шайбы: 0:1 – 5 Крайдер (Панарин, Зибанежад), 0:2 – 17 Фокс (Панарин, Лафреньер), 0:3 – 20 Панарин (Трочек, Лафреньер), 1:3 – 28 Зукарелло-Асен (Фолиньо, Капризов), 1:4 – 37 Хитил (Гудроу, Фокс), 1:5 – 45 Трочек (Панарин), 2:5 – 46 Болди (Миддлтон), 2:6 – 46 Какко, 3:6 – 47 Болди (Дамба), 3:7 – 55 Крайдер (Зибанежад, Миллер)

Нэшвилл – Даллас – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Марчмент (Сегин), 0:2 – 19 Марчмент (Сегин, Лундквист), 0:3 – 40 Павелски (Робертсон, Хинтц), 0:4 – 45 Джонстон (Сутер, Сегин), 1:4 – 45 Джохансен (Толванен)

Калгари – Колорадо – 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 2 Байрэм (Маккиннон, Тэйвс), 1:1 – 12 Ричи (Уигар, Лучич), 2:1 – 23 Дюбе (Манджипани), 3:1 – 35 Андерссон (Уигар), 4:1 – 42 Тоффоли (Андерссон, Кадри), 5:1 – 43 Линдхольм (Юбердо), 5:2 – 44 Маккиннон (Францоуз), 5:3 – 52 Ничушкин (Лехконен, Рантанен)

Вегас – Чикаго – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайба: 1:0 – 29 Коттер (Уайтклауд)

Лос-Анджелес – Сиэтл – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 6 Шварц (Бураковски, Эберле), 1:1 – 8 Иафалло, 1:2 – 27 Танев (Борген), 1:3 – 34 Веннберг (Бьоркстранн, Бенирс), 1:4 – 59 Ларссон